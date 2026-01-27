Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальными продуктами для этого будет хлеб, авокадо, яйца, сосиски, сыр. Из этого набора продуктов можно приготовить вкусные тосты, горячие бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов для завтрака.

Ингредиенты:

хлеб

авокадо

масло сливочное

сыр буррата или моцарелла

помидоры

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Намажьте хлеб маслом, обжарьте немного.

2. Сверху на хлеб выложите сыр, сверху авокадо и присыпьте специями.

