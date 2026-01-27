Горячие бутерброды на сковороде на скорую руку: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальными продуктами для этого будет хлеб, авокадо, яйца, сосиски, сыр. Из этого набора продуктов можно приготовить вкусные тосты, горячие бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов для завтрака.

Ингредиенты:

  • хлеб
  • авокадо
  • масло сливочное
  • сыр буррата или моцарелла
  • помидоры
  • зелень
  • специи

Способ приготовления:

1. Намажьте хлеб маслом, обжарьте немного.

2. Сверху на хлеб выложите сыр, сверху авокадо и присыпьте специями.

