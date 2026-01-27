Все рецепты
Горячие бутерброды на сковороде на скорую руку: делимся легким рецептом
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальными продуктами для этого будет хлеб, авокадо, яйца, сосиски, сыр. Из этого набора продуктов можно приготовить вкусные тосты, горячие бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов для завтрака.
Ингредиенты:
- хлеб
- авокадо
- масло сливочное
- сыр буррата или моцарелла
- помидоры
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Намажьте хлеб маслом, обжарьте немного.
2. Сверху на хлеб выложите сыр, сверху авокадо и присыпьте специями.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептом: