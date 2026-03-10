Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Горячие бутерброды "Ням-ням": делимся самым простым рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Горячие бутерброды – самое простое и сытное блюдо для завтрака и перекуса. Готовить их можно с абсолютно разными начинками, а основа может быть любой – хлеб, багет, чиабатта.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень легких в приготовлении горячих бутербродов, которые готовятся 5 минут.

Ингредиенты:

  • хлеб или багет
  • сыр любой
  • колбаса
  • кетчуп
  • зелень
  • помидоры

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, добавьте помидоры порезанные мелко, зелень и кетчуп.

2. Намажьте на хлеб начинку и запекайте 4-5 минут.

