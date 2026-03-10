Все рецепты
Горячие бутерброды "Ням-ням": делимся самым простым рецептом сытного блюда
Горячие бутерброды – самое простое и сытное блюдо для завтрака и перекуса. Готовить их можно с абсолютно разными начинками, а основа может быть любой – хлеб, багет, чиабатта.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень легких в приготовлении горячих бутербродов, которые готовятся 5 минут.
Ингредиенты:
- хлеб или багет
- сыр любой
- колбаса
- кетчуп
- зелень
- помидоры
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, добавьте помидоры порезанные мелко, зелень и кетчуп.
2. Намажьте на хлеб начинку и запекайте 4-5 минут.
