Горячие бутерброды – самое простое и сытное блюдо для завтрака и перекуса. Готовить их можно с абсолютно разными начинками, а основа может быть любой – хлеб, багет, чиабатта.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень легких в приготовлении горячих бутербродов, которые готовятся 5 минут.

Ингредиенты:

хлеб или багет

сыр любой

колбаса

кетчуп

зелень

помидоры

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, добавьте помидоры порезанные мелко, зелень и кетчуп.

2. Намажьте на хлеб начинку и запекайте 4-5 минут.

