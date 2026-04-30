Горячие бутерброды – самое простое, сытное и вкусное блюдо для перекуса и завтрака. Готовить их можно с колбасой, сыром, грибами, крабовыми палочками.

Редакция FoodOboz делится простым рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с крем-сыром.

Ингредиенты:

тостовый хлеб

крем-сыр

молочная колбаса

чеснок

морковь по-корейски

Способ приготовления:

1. Смешайте крем-сыр с тертой колбасой и морковью, натрите чеснок, перемешайте.

2. Выложите массу на хлеб и запекайте 5 минут.

