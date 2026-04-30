Горячие бутерброды "Ням-ням" на скорую руку: делимся рецептом сытного блюда с начинкой, которая понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Горячие бутерброды 'Ням-ням' на скорую руку: делимся рецептом сытного блюда с начинкой, которая понравится всем

Горячие бутерброды – самое простое, сытное и вкусное блюдо для перекуса и завтрака. Готовить их можно с колбасой, сыром, грибами, крабовыми палочками.

Горячие бутерброды "Ням-ням" на скорую руку: делимся рецептом сытного блюда с начинкой, которая понравится всем

Редакция FoodOboz делится простым рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с крем-сыром.

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб
  • крем-сыр
  • молочная колбаса
  • чеснок 
  • морковь по-корейски

Способ приготовления: 

1. Смешайте крем-сыр с тертой колбасой и морковью, натрите чеснок, перемешайте.

Горячие бутерброды "Ням-ням" на скорую руку: делимся рецептом сытного блюда с начинкой, которая понравится всем

2. Выложите массу на хлеб и запекайте 5 минут.

Горячие бутерброды "Ням-ням" на скорую руку: делимся рецептом сытного блюда с начинкой, которая понравится всем

