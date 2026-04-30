Все рецепты
Горячие бутерброды "Ням-ням" на скорую руку: делимся рецептом сытного блюда с начинкой, которая понравится всем
Горячие бутерброды – самое простое, сытное и вкусное блюдо для перекуса и завтрака. Готовить их можно с колбасой, сыром, грибами, крабовыми палочками.
Редакция FoodOboz делится простым рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с крем-сыром.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- крем-сыр
- молочная колбаса
- чеснок
- морковь по-корейски
Способ приготовления:
1. Смешайте крем-сыр с тертой колбасой и морковью, натрите чеснок, перемешайте.
2. Выложите массу на хлеб и запекайте 5 минут.
