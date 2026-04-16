Горячие бутерброды "Пальчики оближешь": рецепт сытного блюда для перекуса
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного перекуса. Готовить их можно с разными начинками, вкусно будет – с сыром, колбасой, яйцами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов с колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- хлеб
- сыр твердый
- колбаса
- кетчуп и майонез
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, добавьте кетчуп и майонез, перемешайте.
2. Смажьте этой смесью хлеб, запекайте в духовке 5 минут.
