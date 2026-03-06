Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Горячие бутерброды "Пальчики оближешь": рецепт сытного и вкусного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,2 т.
Горячие бутерброды – идеальный вариант блюда для завтрака и перекуса. Готовить их можно с колбасой, сыром, овощами, сосисками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов, которые готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

  • Батон или тостовый хлеб 6-8 ломтиков
  • Колбаса или ветчина150 г
  • Твердый сыр 100 г
  • Овощи любые
  • Соус 1 ст. л. майонеза или сметаны, немного кетчупа
  • Зелень лук, укроп или петрушка

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу на крупной терке (или нарежьте мелкими кубиками). Мелко нарежьте помидор и зелень, добавьте майонез, специи и перемешайте.

2. Выложите на хлеб и обжарьте.

