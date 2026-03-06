Горячие бутерброды – идеальный вариант блюда для завтрака и перекуса. Готовить их можно с колбасой, сыром, овощами, сосисками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов, которые готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

Батон или тостовый хлеб 6-8 ломтиков

Колбаса или ветчина150 г

Твердый сыр 100 г

Овощи любые

Соус 1 ст. л. майонеза или сметаны, немного кетчупа

Зелень лук, укроп или петрушка

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу на крупной терке (или нарежьте мелкими кубиками). Мелко нарежьте помидор и зелень, добавьте майонез, специи и перемешайте.

2. Выложите на хлеб и обжарьте.

