Все рецепты
Горячие бутерброды "Пальчики оближешь": рецепт сытного и вкусного блюда за 5 минут
Горячие бутерброды – идеальный вариант блюда для завтрака и перекуса. Готовить их можно с колбасой, сыром, овощами, сосисками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- Батон или тостовый хлеб 6-8 ломтиков
- Колбаса или ветчина150 г
- Твердый сыр 100 г
- Овощи любые
- Соус 1 ст. л. майонеза или сметаны, немного кетчупа
- Зелень лук, укроп или петрушка
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу на крупной терке (или нарежьте мелкими кубиками). Мелко нарежьте помидор и зелень, добавьте майонез, специи и перемешайте.
2. Выложите на хлеб и обжарьте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: