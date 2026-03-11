Горячие бутерброды и пицца – простые и сытные блюда, которые можно есть хоть каждый день. Готовить их можно как из теста, так и просто из хлеба. А начинка для блюда может быть любой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на чиабатте, с вкусной начинкой из сыра и тунца.

Ингредиенты:

Чиабатта/багет 1 шт.

Растительное масло 1 ст.л

Кетчуп

Сыр

Тунец

Синий лук

Вяленые томаты

Соус песто от

Томат

Моцарелла

Итальянские травы

Способ приготовления:

1. Разрежьте чиабату или багет пополам, смазываем маслом. Одну половину смазываем кетчупом, посыпаем сыром, выкладываем тунец, мелко нарезанный синий лук и вяленые томаты.

2. Другую половину смазываем вкусным соусом песто и выкладываем поочередно томаты и моцареллу, в конце посыпаем травами.

3. Ставим запекаться на 15-20 минут до румяной корочки.

