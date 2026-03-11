Все рецепты
Горячие бутерброды-пицца из чиабатты: делимся легким рецептом блюда за 10 минут
Горячие бутерброды и пицца – простые и сытные блюда, которые можно есть хоть каждый день. Готовить их можно как из теста, так и просто из хлеба. А начинка для блюда может быть любой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на чиабатте, с вкусной начинкой из сыра и тунца.
Ингредиенты:
- Чиабатта/багет 1 шт.
- Растительное масло 1 ст.л
- Кетчуп
- Сыр
- Тунец
- Синий лук
- Вяленые томаты
- Соус песто от
- Томат
- Моцарелла
- Итальянские травы
Способ приготовления:
1. Разрежьте чиабату или багет пополам, смазываем маслом. Одну половину смазываем кетчупом, посыпаем сыром, выкладываем тунец, мелко нарезанный синий лук и вяленые томаты.
2. Другую половину смазываем вкусным соусом песто и выкладываем поочередно томаты и моцареллу, в конце посыпаем травами.
3. Ставим запекаться на 15-20 минут до румяной корочки.
