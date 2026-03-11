Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Горячие бутерброды-пицца из чиабатты: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Рецепт блюда

Горячие бутерброды и пицца – простые и сытные блюда, которые можно есть хоть каждый день. Готовить их можно как из теста, так и просто из хлеба. А начинка для блюда может быть любой.

Горячие бутерброды-пицца из чиабатты: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на чиабатте, с вкусной начинкой из сыра и тунца.

Ингредиенты:

  • Чиабатта/багет 1 шт.
  • Растительное масло 1 ст.л
  • Кетчуп
  • Сыр
  • Тунец
  • Синий лук
  • Вяленые томаты
  • Соус песто от
  • Томат
  • Моцарелла
  • Итальянские травы

Способ приготовления:

1. Разрежьте чиабату или багет пополам, смазываем маслом. Одну половину смазываем кетчупом, посыпаем сыром, выкладываем тунец, мелко нарезанный синий лук и вяленые томаты.

Горячие бутерброды-пицца из чиабатты: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

2. Другую половину смазываем вкусным соусом песто и выкладываем поочередно томаты и моцареллу, в конце посыпаем травами.

Горячие бутерброды-пицца из чиабатты: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

3. Ставим запекаться на 15-20 минут до румяной корочки.

Горячие бутерброды-пицца из чиабатты: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

