Горячие бутерброды по-новому: делимся рецептом идеального блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,1 т.
Рецепт блюда

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и быстрого завтрака, которое можно готовить из хлеба, багета, лаваша. А для начинка можно использовать любой сыр, ветчину, колбасу, зелень, яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих тостов с яйцами, сыром и овощами.

Ингредиенты на 4 порции:

  • хлеб тостовый 8 ломтиков
  • яйца 4 шт.
  • помидор 1 шт. средний
  • любимая зелень (укроп, петрушка)
  • соль и перец по вкусу
  • твердый или тостовый сыр
  • любимая колбаска
  • кетчуп или горчица по желанию

Способ приготовления:

1. В мультипечь выкладываем хлеб тостовый, сверху смазать по желанию кетчупом или горчицей.

2. Выкладываем твердый или тостовый сырок, колбаску, снова сыр на прикрываем хлебчиком с вырезанным "окошком".

3. Сверху в "окошко" выкладываем нарезанный томат мелко, зелень и вливаем яйца. Выпекать при температуре 180-200 С 10-12 минут.

