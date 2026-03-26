Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и быстрого завтрака, которое можно готовить из хлеба, багета, лаваша. А для начинка можно использовать любой сыр, ветчину, колбасу, зелень, яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих тостов с яйцами, сыром и овощами.

Ингредиенты на 4 порции:

хлеб тостовый 8 ломтиков

яйца 4 шт.

помидор 1 шт. средний

любимая зелень (укроп, петрушка)

соль и перец по вкусу

твердый или тостовый сыр

любимая колбаска

кетчуп или горчица по желанию

Способ приготовления:

1. В мультипечь выкладываем хлеб тостовый, сверху смазать по желанию кетчупом или горчицей.

2. Выкладываем твердый или тостовый сырок, колбаску, снова сыр на прикрываем хлебчиком с вырезанным "окошком".

3. Сверху в "окошко" выкладываем нарезанный томат мелко, зелень и вливаем яйца. Выпекать при температуре 180-200 С 10-12 минут.

