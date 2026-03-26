Все рецепты
Горячие бутерброды по-новому: делимся рецептом идеального блюда для завтрака и перекуса
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и быстрого завтрака, которое можно готовить из хлеба, багета, лаваша. А для начинка можно использовать любой сыр, ветчину, колбасу, зелень, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих тостов с яйцами, сыром и овощами.
Ингредиенты на 4 порции:
- хлеб тостовый 8 ломтиков
- яйца 4 шт.
- помидор 1 шт. средний
- любимая зелень (укроп, петрушка)
- соль и перец по вкусу
- твердый или тостовый сыр
- любимая колбаска
- кетчуп или горчица по желанию
Способ приготовления:
1. В мультипечь выкладываем хлеб тостовый, сверху смазать по желанию кетчупом или горчицей.
2. Выкладываем твердый или тостовый сырок, колбаску, снова сыр на прикрываем хлебчиком с вырезанным "окошком".
3. Сверху в "окошко" выкладываем нарезанный томат мелко, зелень и вливаем яйца. Выпекать при температуре 180-200 С 10-12 минут.
