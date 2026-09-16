Горячие бутерброды по-новому: из чего необычного приготовить самую вкусную начинку

Горячие бутерброды – самое простое и вкусное блюдо для перекуса и завтрака. Готовить их можно с разными начинками, и просто из мясным фаршем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с фаршем и специями.

Ингредиенты:

Хлеб 8 ломтиков

Фарш 200 г

Вода 50 мл

Соль

Перец

Гранулированный чеснок

Копченая паприка

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш со специями.

2. Намажьте его на хлеб, обжарьте и подавайте!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: