Горячие бутерброды по-новому: из чего необычного приготовить самую вкусную начинку

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
741
Рецепт бутербродов
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Горячие бутерброды – самое простое и вкусное блюдо для перекуса и завтрака. Готовить их можно с разными начинками, и просто из мясным фаршем.

Вкусные горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с фаршем и специями.

Ингредиенты:

  • Хлеб 8 ломтиков
  • Фарш 200 г
  • Вода 50 мл
  • Соль
  • Перец
  • Гранулированный чеснок
  • Копченая паприка

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш со специями. 

Основа для блюда

2. Намажьте его на хлеб, обжарьте и подавайте!

Готовые бутерброды

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