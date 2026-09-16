Горячие бутерброды по-новому: из чего необычного приготовить самую вкусную начинку
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Горячие бутерброды – самое простое и вкусное блюдо для перекуса и завтрака. Готовить их можно с разными начинками, и просто из мясным фаршем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с фаршем и специями.
Ингредиенты:
- Хлеб 8 ломтиков
- Фарш 200 г
- Вода 50 мл
- Соль
- Перец
- Гранулированный чеснок
- Копченая паприка
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш со специями.
2. Намажьте его на хлеб, обжарьте и подавайте!
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