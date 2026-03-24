Горячие бутерброды по-новому: рассказываем, из чего приготовить вкусную начинку
Горячие бутерброды – одно из самых вкусных, сытных домашних блюд для завтрака и перекуса. Готовить их можно с абсолютно разными начинками, а особенно вкусно будет с колбасой, сыром, фаршем, овощами. А для яркого вкуса можно добавить любые специи, чеснок тертый, перец чили.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов, которые можно есть каждый день.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- сыр
- фарш
- зелень
- майонез
- кетчуп
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте в фарш, туда же зелень, кетчуп и майонез.
2. Смажьте этой смесью хлеб, готовьте в духовке.
