Горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного и очень вкусного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,8 т.
Вкусные горячие бутерброды в духовке
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Горячие бутерброды – самое простое и вкусное блюдо для быстрого перекуса. Готовить их можно с разными начинками, а особенно вкусно будет с сыром, колбасой, мясным фаршем.

Сытные горячие бутерброды

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с колбасой и сыром.

Ингредиенты:

  • хлеб
  • сыр твердый 
  • колбаса
  • кетчуп
  • помидоры
  • зелень
  • оливки 

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, добавьте кетчуп, зелень и помидоры. Смажьте этой смесью хлеб, запекайте в духовке 5 минут.

Горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного и очень вкусного блюда за 10 минут

Подавайте горячими!

Готовые бутерброды

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