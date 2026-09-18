Горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного и очень вкусного блюда за 10 минут
1 минута
3,8 т.
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Горячие бутерброды – самое простое и вкусное блюдо для быстрого перекуса. Готовить их можно с разными начинками, а особенно вкусно будет с сыром, колбасой, мясным фаршем.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- хлеб
- сыр твердый
- колбаса
- кетчуп
- помидоры
- зелень
- оливки
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, добавьте кетчуп, зелень и помидоры. Смажьте этой смесью хлеб, запекайте в духовке 5 минут.
Подавайте горячими!
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