Горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного и очень вкусного блюда за 10 минут

Горячие бутерброды – самое простое и вкусное блюдо для быстрого перекуса. Готовить их можно с разными начинками, а особенно вкусно будет с сыром, колбасой, мясным фаршем.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с колбасой и сыром.

Ингредиенты:

хлеб

сыр твердый

колбаса

кетчуп

помидоры

зелень

оливки

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, добавьте кетчуп, зелень и помидоры. Смажьте этой смесью хлеб, запекайте в духовке 5 минут.

Подавайте горячими!

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