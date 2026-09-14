Горячие бутерброды по-новому, с очень вкусной начинкой: рецепт сытного блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
21
Вкусные горячие бутерброды в духовке
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Самое простое и сытное блюдо для завтрака – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками, а особенно вкусно будет с грибами, рыбными консервами, сыром, колбасой.

Сытные горячие бутерброды

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с очень вкусной начинкой.

Ингредиенты:

  • батон
  • грибы
  • колбаса
  • майонез
  • сыр
  • специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, грибы, колбасу. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

Начинка для блюда

2. Выложите начинку на хлеб, запекайте 10 минут.

Готовые бутерброды

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