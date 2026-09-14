Горячие бутерброды по-новому, с очень вкусной начинкой: рецепт сытного блюда для завтрака
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Самое простое и сытное блюдо для завтрака – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками, а особенно вкусно будет с грибами, рыбными консервами, сыром, колбасой.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с очень вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- батон
- грибы
- колбаса
- майонез
- сыр
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, грибы, колбасу. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
2. Выложите начинку на хлеб, запекайте 10 минут.
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