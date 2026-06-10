Самое простое, сытное и вкусное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с начинками из сыра, колбасы, крабовых палочек, овощей, рыбных консерв, фарша. Для того, чтобы на них была корочка, добавляйте обязательно сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с начинкой из вареных яиц.

Ингредиенты:

Хлеб

Яйца вареные 3 шт.

Помидор 1 шт.

Зелень

Сыр 60 г

Майонез с трюфелем

Способ приготовления:

1. Вареные яйца разминаем вилкой, добавляем помидор, сыр, зелень и майонез и хорошо перемешиваем.

2. Выкладываем на хлеб и запекаем 15 минут с конвекцией при 180 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: