Горячие бутерброды "Раз-два": рецепт сытного блюда с очень вкусной начинкой для перекуса
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Самое простое, сытное и вкусное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с начинками из сыра, колбасы, крабовых палочек, овощей, рыбных консерв, фарша. Для того, чтобы на них была корочка, добавляйте обязательно сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с начинкой из вареных яиц.
Ингредиенты:
- Хлеб
- Яйца вареные 3 шт.
- Помидор 1 шт.
- Зелень
- Сыр 60 г
- Майонез с трюфелем
Способ приготовления:
1. Вареные яйца разминаем вилкой, добавляем помидор, сыр, зелень и майонез и хорошо перемешиваем.
2. Выкладываем на хлеб и запекаем 15 минут с конвекцией при 180 С.
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