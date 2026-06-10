Горячие бутерброды "Раз-два": рецепт сытного блюда с очень вкусной начинкой для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
90
Горячие бутерброды 'Раз-два': рецепт сытного блюда с очень вкусной начинкой для перекуса
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Самое простое, сытное и вкусное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с начинками из сыра, колбасы, крабовых палочек, овощей, рыбных консерв, фарша. Для того, чтобы на них была корочка, добавляйте обязательно сыр.

Горячие бутерброды "Раз-два": рецепт сытного блюда с очень вкусной начинкой для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с начинкой из вареных яиц.

Ингредиенты:

  • Хлеб
  • Яйца вареные 3 шт.
  • Помидор 1 шт.
  • Зелень
  • Сыр 60 г
  • Майонез с трюфелем

Способ приготовления:

1. Вареные яйца разминаем вилкой, добавляем помидор, сыр, зелень и майонез и хорошо перемешиваем.

Горячие бутерброды "Раз-два": рецепт сытного блюда с очень вкусной начинкой для перекуса

2. Выкладываем на хлеб и запекаем 15 минут с конвекцией при 180 С.

Горячие бутерброды "Раз-два": рецепт сытного блюда с очень вкусной начинкой для перекуса

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