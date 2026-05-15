Горячие бутерброды с фаршем и сыром: рецепт сытного блюда за 10 минут
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно из сыра, колбасы, ветчины, овощей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных бутербродов с сыром и мясным фаршем.
Ингредиенты:
- Фарш свинина 500 г
- Лук 1 шт.
- Сыр 100 гр
- Соль, перец
- Батон молочный резаный
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с луком, специями.
2. Смажьте массой хлеб, сверху присыпьте сыром.
3. Запекайте при 180С 20 минут.
