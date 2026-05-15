Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно из сыра, колбасы, ветчины, овощей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных бутербродов с сыром и мясным фаршем.

Ингредиенты:

Фарш свинина 500 г

Лук 1 шт.

Сыр 100 гр

Соль, перец

Батон молочный резаный

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с луком, специями.

2. Смажьте массой хлеб, сверху присыпьте сыром.

3. Запекайте при 180С 20 минут.

