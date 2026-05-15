Горячие бутерброды с фаршем и сыром: рецепт сытного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Горячие бутерброды с фаршем и сыром: рецепт сытного блюда за 10 минут

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно из сыра, колбасы, ветчины, овощей.

Горячие бутерброды с фаршем и сыром: рецепт сытного блюда за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных бутербродов с сыром и мясным фаршем.

Ингредиенты:

  • Фарш свинина 500 г
  • Лук 1 шт.
  • Сыр 100 гр
  • Соль, перец
  • Батон молочный резаный

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с луком, специями.

Горячие бутерброды с фаршем и сыром: рецепт сытного блюда за 10 минут

2. Смажьте массой хлеб, сверху присыпьте сыром.

Горячие бутерброды с фаршем и сыром: рецепт сытного блюда за 10 минут

3. Запекайте при 180С 20 минут.

Горячие бутерброды с фаршем и сыром: рецепт сытного блюда за 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты