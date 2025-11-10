Горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт сытного и очень вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
735
Рецепт блюда

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для быстрого и сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно с разными начинками, из продуктов, которые вы больше всего любите. Но не забывайте добавлять сыр. 

Горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт сытного и очень вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с крабовыми палочками и крем-сыром.

Горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт сытного и очень вкусного блюда

Ингредиенты:

  • багет 1 шт
  • крабовые палочки 250 г
  • помидор 1 шт
  • сыр моцарелла 200 г
  • креветочная паста 2 ст. л
  • крем сыр 2 ст л
  • пармезан 50 г
  • соус терияки

Способ приготовления:

1. Багет разрезаем на 4 части.

Горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт сытного и очень вкусного блюда

2. Для начинки: крабовые палочки нарезаем мелким кубиком, добавляем мелко нарезанный помидор, натертый сыр, креветочную пасту и крем сыр.

Горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт сытного и очень вкусного блюда

3. Перемешиваем и выкладываем на багет. Посыпаем пармезаном и ставим в разогретую до 190С духовку на 15-20 минут.

Горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт сытного и очень вкусного блюда

При подаче поливаем соусом терияки!

Горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт сытного и очень вкусного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты