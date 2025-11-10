Горячие бутерброды – лучшее блюдо для быстрого и сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно с разными начинками, из продуктов, которые вы больше всего любите. Но не забывайте добавлять сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с крабовыми палочками и крем-сыром.

Ингредиенты:

багет 1 шт

крабовые палочки 250 г

помидор 1 шт

сыр моцарелла 200 г

креветочная паста 2 ст. л

крем сыр 2 ст л

пармезан 50 г

соус терияки

Способ приготовления:

1. Багет разрезаем на 4 части.

2. Для начинки: крабовые палочки нарезаем мелким кубиком, добавляем мелко нарезанный помидор, натертый сыр, креветочную пасту и крем сыр.

3. Перемешиваем и выкладываем на багет. Посыпаем пармезаном и ставим в разогретую до 190С духовку на 15-20 минут.

При подаче поливаем соусом терияки!

