Горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт сытного и очень вкусного блюда
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для быстрого и сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно с разными начинками, из продуктов, которые вы больше всего любите. Но не забывайте добавлять сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с крабовыми палочками и крем-сыром.
Ингредиенты:
- багет 1 шт
- крабовые палочки 250 г
- помидор 1 шт
- сыр моцарелла 200 г
- креветочная паста 2 ст. л
- крем сыр 2 ст л
- пармезан 50 г
- соус терияки
Способ приготовления:
1. Багет разрезаем на 4 части.
2. Для начинки: крабовые палочки нарезаем мелким кубиком, добавляем мелко нарезанный помидор, натертый сыр, креветочную пасту и крем сыр.
3. Перемешиваем и выкладываем на багет. Посыпаем пармезаном и ставим в разогретую до 190С духовку на 15-20 минут.
При подаче поливаем соусом терияки!
