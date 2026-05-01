Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака и перекуса. Стоит отметить, что начинка для них может быть любой, но вкуснее всего будет с сыром, колбасой, фаршем, крабовыми палочками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

крабовые палочки

сыр

майонез

специи

хлеб

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки и сыр. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

2. Выложите начинку на хлеб и запекайте 5 минут.

