Горячие бутерброды с вкусной начинкой за 5 минут: делимся рецептом блюда для завтрака и перекуса
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака и перекуса. Стоит отметить, что начинка для них может быть любой, но вкуснее всего будет с сыром, колбасой, фаршем, крабовыми палочками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- сыр
- майонез
- специи
- хлеб
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки и сыр. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
2. Выложите начинку на хлеб и запекайте 5 минут.
