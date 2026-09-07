Горячие бутерброды с вкусной начинкой за 5 минут: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Вкусные горячие бутерброды в духовке
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Самое простое и сытное блюдо для быстрого завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно из любых продуктов, которые вы любите, это могут быть сыр, тунец, мясо, фарш, овощи.

Вкусные горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сытных горячих бутербродов с тунцем, луком и кетчупом.

Ингредиенты:

  • хлеб
  • оливковое масло
  • кетчуп/томатный соус
  • сыр
  • тунец
  • красный лук
  • оливки

Способ приготовления:

1. Ломтики хлеба сбрызнуть оливковым маслом. Смазать кетчупом или томатным соусом.

Ингредиенты для блюда

2. Сверху посыпать тертым сыром. Выложить раскрошенный тунец, по несколько полосок красного лука, кусочки оливок. Снова сбрызнуть маслом.

Сколько готовить бутерброды

Запечь в мультипечи 5 минут при 200С.

Готовые бутерброды

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