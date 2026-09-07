Горячие бутерброды с вкусной начинкой за 5 минут: делимся самым легким рецептом

Самое простое и сытное блюдо для быстрого завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно из любых продуктов, которые вы любите, это могут быть сыр, тунец, мясо, фарш, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сытных горячих бутербродов с тунцем, луком и кетчупом.

Ингредиенты:

хлеб

оливковое масло

кетчуп/томатный соус

сыр

тунец

красный лук

оливки

Способ приготовления:

1. Ломтики хлеба сбрызнуть оливковым маслом. Смазать кетчупом или томатным соусом.

2. Сверху посыпать тертым сыром. Выложить раскрошенный тунец, по несколько полосок красного лука, кусочки оливок. Снова сбрызнуть маслом.

Запечь в мультипечи 5 минут при 200С.

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