Горячие бутерброды с вкусной начинкой за 5 минут: делимся самым легким рецептом
1 минута
1,7 т.
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Самое простое и сытное блюдо для быстрого завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно из любых продуктов, которые вы любите, это могут быть сыр, тунец, мясо, фарш, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сытных горячих бутербродов с тунцем, луком и кетчупом.
Ингредиенты:
- хлеб
- оливковое масло
- кетчуп/томатный соус
- сыр
- тунец
- красный лук
- оливки
Способ приготовления:
1. Ломтики хлеба сбрызнуть оливковым маслом. Смазать кетчупом или томатным соусом.
2. Сверху посыпать тертым сыром. Выложить раскрошенный тунец, по несколько полосок красного лука, кусочки оливок. Снова сбрызнуть маслом.
Запечь в мультипечи 5 минут при 200С.
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