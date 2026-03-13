Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Горячие бутерброды с вкусной начинкой за 5 минут: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Лучшее быстрое блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно просто с сыром, колбасой, ветчиной. А для яркого вкуса можно добавить специи, лук, чеснок, чили, каперсы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с колбасой и сыром.

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб
  • сыр
  • колбаса или ветчина
  • кетчуп
  • зелень
  • помидоры

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, добавьте помидоры и кетчуп.

2. Выложите начинку на хлеб и запекайте в духовке 5 минут.

