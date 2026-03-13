Все рецепты
Горячие бутерброды с вкусной начинкой за 5 минут: рецепт блюда для завтрака и перекуса
Лучшее быстрое блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно просто с сыром, колбасой, ветчиной. А для яркого вкуса можно добавить специи, лук, чеснок, чили, каперсы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- сыр
- колбаса или ветчина
- кетчуп
- зелень
- помидоры
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, добавьте помидоры и кетчуп.
2. Выложите начинку на хлеб и запекайте в духовке 5 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами