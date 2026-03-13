Лучшее быстрое блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно просто с сыром, колбасой, ветчиной. А для яркого вкуса можно добавить специи, лук, чеснок, чили, каперсы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с колбасой и сыром.

Ингредиенты:

тостовый хлеб

сыр

колбаса или ветчина

кетчуп

зелень

помидоры

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, добавьте помидоры и кетчуп.

2. Выложите начинку на хлеб и запекайте в духовке 5 минут.

