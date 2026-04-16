Бутерброды со шпротами – классика, которую умеет готовить каждый. Но, стоит отметить, что их можно готовить по-разному – вкуснее даже будет, если их запечь.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов со шпротами.

Ингредиенты:

батон

майонез

помидор

шпроты

сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Батон порезать на кусочки.

2. Каждый слегка смазать майонезом.

3. Сверху выложить кружочки помидор, шпроты и посыпать тертым на мелкую терку сыром. Запечь в духовке при 180С, чтобы сыр расплавился.

