Горячие бутерброды со шпротами: делимся элементарным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
324
Бутерброды со шпротами – классика, которую умеет готовить каждый. Но, стоит отметить, что их можно готовить по-разному – вкуснее даже будет, если их запечь.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов со шпротами.

Ингредиенты: 

  • батон
  • майонез
  • помидор
  • шпроты
  • сыр
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Батон порезать на кусочки.

2. Каждый слегка смазать майонезом.

3. Сверху выложить кружочки помидор, шпроты и посыпать тертым на мелкую терку сыром. Запечь в духовке при 180С, чтобы сыр расплавился.

Сейчас мы готовим

Все рецепты