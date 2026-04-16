Горячие бутерброды со шпротами: делимся элементарным рецептом
Бутерброды со шпротами – классика, которую умеет готовить каждый. Но, стоит отметить, что их можно готовить по-разному – вкуснее даже будет, если их запечь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов со шпротами.
Ингредиенты:
- батон
- майонез
- помидор
- шпроты
- сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Батон порезать на кусочки.
2. Каждый слегка смазать майонезом.
3. Сверху выложить кружочки помидор, шпроты и посыпать тертым на мелкую терку сыром. Запечь в духовке при 180С, чтобы сыр расплавился.
