Горячие бутерброды со шпротами: делимся легким рецептом сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Бутерброды со шпротами можно готовить не только в классическом варианте, но и горячими. Для яркого вкуса можно добавлять чеснок, помидоры, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и быстрых в приготовлении горячих бутербродов со шпротами. 

Ингредиенты:

  • хлеб
  • шпроты 1 банка (240 г)
  • помидоры 2 шт.
  • сыр 120 г
  • майонез "Провансаль" 2-3 ст.л
  • чеснок 3-4 зубчика
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Хлеб нарезать и выложить на противень. Майонез смешать с измельченным чесноком и смазать хлеб.

2. Сверху выложить помидоры и шпроты, посыпать натертым сыром.

3. Запекать в разогретой до 180°C духовке примерно 10-15 минут. Готовые бутерброды посыпать зеленью.

