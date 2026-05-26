Горячие бутерброды со шпротами: делимся легким рецептом сытного и вкусного блюда
Бутерброды со шпротами можно готовить не только в классическом варианте, но и горячими. Для яркого вкуса можно добавлять чеснок, помидоры, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и быстрых в приготовлении горячих бутербродов со шпротами.
Ингредиенты:
- хлеб
- шпроты 1 банка (240 г)
- помидоры 2 шт.
- сыр 120 г
- майонез "Провансаль" 2-3 ст.л
- чеснок 3-4 зубчика
- зелень
Способ приготовления:
1. Хлеб нарезать и выложить на противень. Майонез смешать с измельченным чесноком и смазать хлеб.
2. Сверху выложить помидоры и шпроты, посыпать натертым сыром.
3. Запекать в разогретой до 180°C духовке примерно 10-15 минут. Готовые бутерброды посыпать зеленью.
