Бутерброды со шпротами можно готовить не только в классическом варианте, но и горячими. Для яркого вкуса можно добавлять чеснок, помидоры, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и быстрых в приготовлении горячих бутербродов со шпротами.

Ингредиенты:

хлеб

шпроты 1 банка (240 г)

помидоры 2 шт.

сыр 120 г

майонез "Провансаль" 2-3 ст.л

чеснок 3-4 зубчика

зелень

Способ приготовления:

1. Хлеб нарезать и выложить на противень. Майонез смешать с измельченным чесноком и смазать хлеб.

2. Сверху выложить помидоры и шпроты, посыпать натертым сыром.

3. Запекать в разогретой до 180°C духовке примерно 10-15 минут. Готовые бутерброды посыпать зеленью.

