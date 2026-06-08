Горячие бутерброды – одно из самых простых и вкусных блюд для завтрака и перекуса. Готовить их можно с сыром, колбасой, рыбными консервами, мясным фаршем.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных бутербродов с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

тостовый хлеб

сыр любой

колбаса молочная

специи

кетчуп

майонез

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, добавьте кетчуп, майонез, специи и перемешайте.

2. Выложите на хлеб начинку, запекайте в духовке 5-7 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: