Горячие сытные бутерброды "Ням": делимся легким рецептом блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Горячие сытные бутерброды 'Ням': делимся легким рецептом блюда за 5 минут
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Горячие бутерброды – одно из самых простых и вкусных блюд для завтрака и перекуса. Готовить их можно с сыром, колбасой, рыбными консервами, мясным фаршем.

Горячие сытные бутерброды "Ням": делимся легким рецептом блюда за 5 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных бутербродов с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб
  • сыр любой
  • колбаса молочная
  • специи 
  • кетчуп
  • майонез

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, добавьте кетчуп, майонез, специи и перемешайте.

Горячие сытные бутерброды "Ням": делимся легким рецептом блюда за 5 минут

2. Выложите на хлеб начинку, запекайте в духовке 5-7 минут.

Горячие сытные бутерброды "Ням": делимся легким рецептом блюда за 5 минут

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