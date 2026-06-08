Горячие сытные бутерброды "Ням": делимся легким рецептом блюда за 5 минут
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Горячие бутерброды – одно из самых простых и вкусных блюд для завтрака и перекуса. Готовить их можно с сыром, колбасой, рыбными консервами, мясным фаршем.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных бутербродов с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- сыр любой
- колбаса молочная
- специи
- кетчуп
- майонез
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, добавьте кетчуп, майонез, специи и перемешайте.
2. Выложите на хлеб начинку, запекайте в духовке 5-7 минут.
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