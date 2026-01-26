Крабовые палочки – один из самых простых продуктов, который может быть основой для вкусных салатов и закусок. А также их них получатся вкусные горячие суши, тарталетки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих тарталеток с крабовой вкусной начинкой.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 250 г

твердый сыр – 100 г

крем-сыр – 100 г

креветочная паста – 100 г

тарталетки

соус терияки

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, сыр, добавьте крем-сыр, пасту и перемешайте.

2. Наполните тарталетки, запекайте 10 минут при 200С и полейте соусом терияки и посыпьте луком.

