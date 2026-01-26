Все рецепты
Горячие тарталетки с крабовой начинкой: рецепт самой быстрой и вкусной закуски
Крабовые палочки – один из самых простых продуктов, который может быть основой для вкусных салатов и закусок. А также их них получатся вкусные горячие суши, тарталетки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих тарталеток с крабовой вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г
- твердый сыр – 100 г
- крем-сыр – 100 г
- креветочная паста – 100 г
- тарталетки
- соус терияки
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки, сыр, добавьте крем-сыр, пасту и перемешайте.
2. Наполните тарталетки, запекайте 10 минут при 200С и полейте соусом терияки и посыпьте луком.
