Домашний майонез можно готовить не только из сырых яиц, но и просто из вареных, а также молока. Для яркого вкуса добавьте горчицу, лимонный сок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – безопасного домашнего майонеза без сырых яиц.

Ингредиенты:

150 мл теплого молока

300 мл растительного масла

2 ч.л. мягкой горчицы

2 ст.л. лимонного сока

1/2 ч.л. соли без горки

1,5 ч.л. сахара

Способ приготовления:

1. В посуду для взбивания, выбирайте высокую банку или пластиковую чашу, выливаем молоко и масло. Ножи блендера опускаем на дно посуды и начинаем взбивать, плавно поднимая блендер вверх и опуская.

2. Во взбитую массу добавляем горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбиваем.

3. Храните его в холодильнике, в плотно закрытой посуде до 5-ти дней.

