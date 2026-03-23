Густой домашний майонез без сырых яиц: рецепт безопасного соуса для салатов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
93
Домашний майонез можно готовить не только из сырых яиц, но и просто из вареных, а также молока. Для яркого вкуса добавьте горчицу, лимонный сок. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – безопасного домашнего майонеза без сырых яиц. 

Ингредиенты:

  • 150 мл теплого молока
  • 300 мл растительного масла
  • 2 ч.л. мягкой горчицы
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 1/2 ч.л. соли без горки
  • 1,5 ч.л. сахара

Способ приготовления: 

1. В посуду для взбивания, выбирайте высокую банку или пластиковую чашу, выливаем молоко и масло. Ножи блендера опускаем на дно посуды и начинаем взбивать, плавно поднимая блендер вверх и опуская.

2. Во взбитую массу добавляем горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбиваем.

3. Храните его в холодильнике, в плотно закрытой посуде до 5-ти дней.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты