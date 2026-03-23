Густой домашний майонез без сырых яиц: рецепт безопасного соуса для салатов
Домашний майонез можно готовить не только из сырых яиц, но и просто из вареных, а также молока. Для яркого вкуса добавьте горчицу, лимонный сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – безопасного домашнего майонеза без сырых яиц.
Ингредиенты:
- 150 мл теплого молока
- 300 мл растительного масла
- 2 ч.л. мягкой горчицы
- 2 ст.л. лимонного сока
- 1/2 ч.л. соли без горки
- 1,5 ч.л. сахара
Способ приготовления:
1. В посуду для взбивания, выбирайте высокую банку или пластиковую чашу, выливаем молоко и масло. Ножи блендера опускаем на дно посуды и начинаем взбивать, плавно поднимая блендер вверх и опуская.
2. Во взбитую массу добавляем горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбиваем.
3. Храните его в холодильнике, в плотно закрытой посуде до 5-ти дней.
