Густой домашний майонез из одного яйца: самый простой рецепт вкусного соуса
Домашний майонез – один из самых популярных соусов для салатов и закусок. Готовить его можно как из сырых, так и вареных яиц.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из одного яйца.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 ч.л. лимонный сок
- 1/2 ч.л. горчица
- 1/4 ч.л. соль
- 300 мл. рафинированного масла
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты переложите в чашу блендера, взбейте.
2. Храните майонез в холодильнике.
