Домашний майонез – один из самых популярных соусов для салатов и закусок. Готовить его можно как из сырых, так и вареных яиц.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из одного яйца.

Ингредиенты:

1 яйцо

1 ч.л. лимонный сок

1/2 ч.л. горчица

1/4 ч.л. соль

300 мл. рафинированного масла

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты переложите в чашу блендера, взбейте.

2. Храните майонез в холодильнике.

