Густой домашний майонез из одного яйца: самый простой рецепт вкусного соуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
381
Густой домашний майонез из одного яйца: самый простой рецепт вкусного соуса

Домашний майонез – один из самых популярных соусов для салатов и закусок. Готовить его можно как из сырых, так и вареных яиц.

Густой домашний майонез из одного яйца: самый простой рецепт вкусного соуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из одного яйца.

Густой домашний майонез из одного яйца: самый простой рецепт вкусного соуса

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. лимонный сок
  • 1/2 ч.л. горчица
  • 1/4 ч.л. соль
  • 300 мл. рафинированного масла

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты переложите в чашу блендера, взбейте.

Густой домашний майонез из одного яйца: самый простой рецепт вкусного соуса

2. Храните майонез в холодильнике.

Густой домашний майонез из одного яйца: самый простой рецепт вкусного соуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты