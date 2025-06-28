Хрустящие чебуреки из лаваша: самый простой рецепт сытного и быстрого блюда
Лаваш – очень универсальный продукт для приготовления абсолютно разных блюд, среди которых – трубочки, запеканки, а также шаурма, лазанья.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков из лаваша, с фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- 5 лавашей диаметром
- 450 г фарша
- 180 г сыра сулугуни
- 40-50 мл воды
- 1 яйцо
- 1 лук
- 3-4 зуб. чеснока
- соль, перец по вкусу
- зелень
- яйцо для смазывания бортиков
Способ приготовления:
1. В чаше блендера соединяем лук, чеснок, зелень и тщательно измельчаем. Добавляем к фаршу, солим, перчим, добавляем 1 яйцо и немного перемешиваем, далее добавляем воду и еще раз перемешиваем.
2. Берем лаваш, смазываем бортики взбитым яйцом, выкладываем начинку и посыпаем сверху сыром сулугуни.
3. Складываем лаваш пополам и обжариваем на хорошо разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон до готовности и золотистой корочки.
4. Перекладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло и можно есть.
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