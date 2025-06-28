Хрустящие чебуреки из лаваша: самый простой рецепт сытного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
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Хрустящие чебуреки из лаваша: самый простой рецепт сытного и быстрого блюда

Лаваш – очень универсальный продукт для приготовления абсолютно разных блюд, среди которых – трубочки, запеканки, а также шаурма, лазанья.

Чебуреки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков из лаваша, с фаршем и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 5 лавашей диаметром
  • 450 г фарша
  • 180 г сыра сулугуни
  • 40-50 мл воды
  • 1 яйцо
  • 1 лук
  • 3-4 зуб. чеснока
  • соль, перец по вкусу
  • зелень
  • яйцо для смазывания бортиков

Способ приготовления:

1. В чаше блендера соединяем лук, чеснок, зелень и тщательно измельчаем. Добавляем к фаршу, солим, перчим, добавляем 1 яйцо и немного перемешиваем, далее добавляем воду и еще раз перемешиваем.

Фарш для блюда

2. Берем лаваш, смазываем бортики взбитым яйцом, выкладываем начинку и посыпаем сверху сыром сулугуни.

Сыр для начинки

3. Складываем лаваш пополам и обжариваем на хорошо разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон до готовности и золотистой корочки.

Приготовление блюда

4. Перекладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло и можно есть.

Готовый лаваш

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