Чебуреки из лаваша

Лаваш – очень универсальный продукт для приготовления абсолютно разных блюд, среди которых – трубочки, запеканки, а также шаурма, лазанья.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков из лаваша, с фаршем и сыром.

Ингредиенты:

5 лавашей диаметром

450 г фарша

180 г сыра сулугуни

40-50 мл воды

1 яйцо

1 лук

3-4 зуб. чеснока

соль, перец по вкусу

зелень

яйцо для смазывания бортиков

Способ приготовления:

1. В чаше блендера соединяем лук, чеснок, зелень и тщательно измельчаем. Добавляем к фаршу, солим, перчим, добавляем 1 яйцо и немного перемешиваем, далее добавляем воду и еще раз перемешиваем.

2. Берем лаваш, смазываем бортики взбитым яйцом, выкладываем начинку и посыпаем сверху сыром сулугуни.

3. Складываем лаваш пополам и обжариваем на хорошо разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон до готовности и золотистой корочки.

4. Перекладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло и можно есть.

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