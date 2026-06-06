Хрустящие горячие бутерброды "Минутка" с грибной начинкой: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
6
Хрустящие горячие бутерброды 'Минутка' с грибной начинкой: делимся рецептом
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Горячие бутерброды – лучшее блюло для сытного перекуса, а также завтрака. Готовить их можно с разными начинками – сыр, колбаса, крабовые палочки, грибы.

Хрустящие горячие бутерброды "Минутка" с грибной начинкой: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с очень вкусной грибной начинкой.

Ингредиенты на 12 штук:

  • шампиньоны 500 г
  • лук 2 шт.
  • тостовый хлеб квадратный 12 шт.
  • укроп небольшой пучок
  • сыр твердый (лучше моцарелла) 180-200 г
  • крем-сыр 130-175 г
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы промыть, очистить и нарезать маленькими кубиками. Лук нарезать тоже маленькими кубиками. На раскаленную сковороду добрать масло, выложить лук и шампиньоны и обжаривать постоянно помешивая до золотистого цвета. Переложить в любую емкость для охлаждения до комнатной температуры.

Хрустящие горячие бутерброды "Минутка" с грибной начинкой: делимся рецептом

2. Сыр натереть на мелкую терку, добавить мелко нарезанную петрушку, крем-сыр и обжаренные грибы с луком, добавить соль и перемешать.

Хрустящие горячие бутерброды "Минутка" с грибной начинкой: делимся рецептом

3. На пергамент переложить хлеб, выложить начинку, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10-13 минут.

Хрустящие горячие бутерброды "Минутка" с грибной начинкой: делимся рецептом

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