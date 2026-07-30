Хрустящие горячие бутерброды с крабовой начинкой: делимся рецептом блюда для перекуса
1 минута
1,2 т.
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Горячие бутерброды можно готовить с разными начинками, а особенно вкусно будет с любым сыром, тунцом, крабовыми палочками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 250 г.
- Твердый сыр 150 г.
- Помидор 1 шт.
- Копченая икра форели 1 банка или 2 ст. л.
- Сыр крем-сыр 1 ст.л.
- Соль по вкусу
- Соус терияки
- Кунжут
- Багет
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки, добавьте помидоры, намазку, сыр, специи.
2. Намажьте на багет, запекайте до готовности.
Полейте терияки и присыпьте кунжутом.
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