Горячие бутерброды можно готовить с разными начинками, а особенно вкусно будет с любым сыром, тунцом, крабовыми палочками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

Крабовые палочки 250 г.

Твердый сыр 150 г.

Помидор 1 шт.

Копченая икра форели 1 банка или 2 ст. л.

Сыр крем-сыр 1 ст.л.

Соль по вкусу

Соус терияки

Кунжут

Багет

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, добавьте помидоры, намазку, сыр, специи.

2. Намажьте на багет, запекайте до готовности.

Полейте терияки и присыпьте кунжутом.

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