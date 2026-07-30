Хрустящие горячие бутерброды с крабовой начинкой: делимся рецептом блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Горячие бутерброды с крабовой намазкой
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Горячие бутерброды можно готовить с разными начинками, а особенно вкусно будет с любым сыром, тунцом, крабовыми палочками.

Вкусные горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с крабовой начинкой. 

Ингредиенты: 

  • Крабовые палочки 250 г.
  • Твердый сыр 150 г.
  • Помидор 1 шт.
  • Копченая икра форели 1 банка или 2 ст. л.
  • Сыр крем-сыр 1 ст.л.
  • Соль по вкусу
  • Соус терияки
  • Кунжут
  • Багет

Способ приготовления: 

1. Натрите крабовые палочки, добавьте помидоры, намазку, сыр, специи.

Крабовая начинка

2. Намажьте на багет, запекайте до готовности.

Сколько запекать бутерброды

Полейте терияки и присыпьте кунжутом.

Готовые бутерброды

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