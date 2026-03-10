Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Хрустящие конвертики из лаваша 2 минуты: делимся самых легким рецептом

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных блюд для завтрака, перекуса и даже ужина. Среди которых самые простые – трубочки и конвертики с разными начинками, а также шаурма, салаты, пирожки и запеканки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных конвертиков из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой
  • зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните конвертиком или произвольно, обжарьте на сухой сковороде.

