Хрустящие конвертики из лаваша 2 минуты: делимся самых легким рецептом
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных блюд для завтрака, перекуса и даже ужина. Среди которых самые простые – трубочки и конвертики с разными начинками, а также шаурма, салаты, пирожки и запеканки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных конвертиков из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните конвертиком или произвольно, обжарьте на сухой сковороде.
