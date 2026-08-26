Хрустящие конвертики из теста фило и с сырной начинкой: делимся простым рецептом

Тесто фило и лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных, сытных и простых запеканок, пирогов, пиццы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих конвертиков из теста фило.

Ингредиенты:

Тесто фило 300 г

Кисломолочный сыр 350 г

Твердый сыр 80-100 г

Яйцо 1 шт. + желток для смазывания

Укроп

Кунжут

Оливковое масло для смазывания теста

Способ приготовления:

1. Тесто режем на полоски, смазываем оливковым маслом каждый слой (на 1 конвертик кладем друг на друга 2-3 слоя, выкладываем начинку, заворачиваем в конвертики (чтобы начинка не вываливалась). Выкладываем на противень, смазываем желтком, посыпаем кунжутом.

2. Выпекаем при 180°C 20 минут.

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