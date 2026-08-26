Хрустящие конвертики из теста фило и с сырной начинкой: делимся простым рецептом
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Тесто фило и лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных, сытных и простых запеканок, пирогов, пиццы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих конвертиков из теста фило.
Ингредиенты:
- Тесто фило 300 г
- Кисломолочный сыр 350 г
- Твердый сыр 80-100 г
- Яйцо 1 шт. + желток для смазывания
- Укроп
- Кунжут
- Оливковое масло для смазывания теста
Способ приготовления:
1. Тесто режем на полоски, смазываем оливковым маслом каждый слой (на 1 конвертик кладем друг на друга 2-3 слоя, выкладываем начинку, заворачиваем в конвертики (чтобы начинка не вываливалась). Выкладываем на противень, смазываем желтком, посыпаем кунжутом.
2. Выпекаем при 180°C 20 минут.
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