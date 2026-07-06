Хрустящие малосольные огурцы за сутки: делимся рецептом вкусной закуски на раз-два

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
93
Хрустящие малосольные огурцы за сутки: делимся рецептом вкусной закуски на раз-два
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Малосольные огурцы – идеальная закуска на любой случай. Готовить их лучше всего с зеленью, укропом, чесноком.

Хрустящие малосольные огурцы за сутки: делимся рецептом вкусной закуски на раз-два

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

  • огурцы 2 кг
  • вода 1,5 л
  • соль 2 ст. л. с горкой
  • листья смородины, вишни 4-6 шт.
  • укроп — 1 пучок
  • корень хрена (у нас не было)
  • чеснок — 1 головка

Способ приготовления:

1. Помойте огурцы, выложите на дно подходящей посуды укроп, зелень, хрен, чеснок, сверху огурцы и залейте водой.

Хрустящие малосольные огурцы за сутки: делимся рецептом вкусной закуски на раз-два

2. Залейте водой, накройте тарелкой, оставьте на сутки.

Хрустящие малосольные огурцы за сутки: делимся рецептом вкусной закуски на раз-два

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептпродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты