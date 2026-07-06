Хрустящие малосольные огурцы за сутки: делимся рецептом вкусной закуски на раз-два
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Малосольные огурцы – идеальная закуска на любой случай. Готовить их лучше всего с зеленью, укропом, чесноком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- огурцы 2 кг
- вода 1,5 л
- соль 2 ст. л. с горкой
- листья смородины, вишни 4-6 шт.
- укроп — 1 пучок
- корень хрена (у нас не было)
- чеснок — 1 головка
Способ приготовления:
1. Помойте огурцы, выложите на дно подходящей посуды укроп, зелень, хрен, чеснок, сверху огурцы и залейте водой.
2. Залейте водой, накройте тарелкой, оставьте на сутки.
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