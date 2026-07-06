Малосольные огурцы – идеальная закуска на любой случай. Готовить их лучше всего с зеленью, укропом, чесноком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

огурцы 2 кг

вода 1,5 л

соль 2 ст. л. с горкой

листья смородины, вишни 4-6 шт.

укроп — 1 пучок

корень хрена (у нас не было)

чеснок — 1 головка

Способ приготовления:

1. Помойте огурцы, выложите на дно подходящей посуды укроп, зелень, хрен, чеснок, сверху огурцы и залейте водой.

2. Залейте водой, накройте тарелкой, оставьте на сутки.

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