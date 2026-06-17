Хрустящие маринованные огурцы с чесноком и зеленью в пакете: есть закуску можно сразу

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
267
Хрустящие маринованные огурцы с чесноком и зеленью в пакете: есть закуску можно сразу
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Маринованные огурцы – идеальная закуска на любой случай. И важно отметить, что готовить есть маринованные огурцы можно сразу, например, если приготовить их в пакете.

Хрустящие маринованные огурцы с чесноком и зеленью в пакете: есть закуску можно сразу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов в пакете, которые можно есть сразу.

Ингредиенты:

  • огурцы-корнишоны 1 кг
  • укроп небольшой пучок (2 ст.л.)
  • зеленый лук небольшой пучок (2 ст.л.)
  • растительное масло 2 ст.л.
  • чеснок 6 небольших зубчиков
  • горчица в зернах
  • соль 1/2 ч.л.
  • уксус 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. С огурцов срежьте все лишнее. Огурцы нарежьте на 4 части и переложите в пакет.

Хрустящие маринованные огурцы с чесноком и зеленью в пакете: есть закуску можно сразу

2. Зелень нарежьте и добавьте к огурцам. Еще добавим соль, уксус, масло, чеснок, горчицу в зернах. Плотно закрываем пакет, хорошо встряхиваем пару минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.

Хрустящие маринованные огурцы с чесноком и зеленью в пакете: есть закуску можно сразу

Есть можно сразу!

Хрустящие маринованные огурцы с чесноком и зеленью в пакете: есть закуску можно сразу

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты