Маринованные огурцы – идеальная закуска на любой случай. И важно отметить, что готовить есть маринованные огурцы можно сразу, например, если приготовить их в пакете.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов в пакете, которые можно есть сразу.

Ингредиенты:

огурцы-корнишоны 1 кг

укроп небольшой пучок (2 ст.л.)

зеленый лук небольшой пучок (2 ст.л.)

растительное масло 2 ст.л.

чеснок 6 небольших зубчиков

горчица в зернах

соль 1/2 ч.л.

уксус 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. С огурцов срежьте все лишнее. Огурцы нарежьте на 4 части и переложите в пакет.

2. Зелень нарежьте и добавьте к огурцам. Еще добавим соль, уксус, масло, чеснок, горчицу в зернах. Плотно закрываем пакет, хорошо встряхиваем пару минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.

Есть можно сразу!

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