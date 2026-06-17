Хрустящие маринованные огурцы с чесноком и зеленью в пакете: есть закуску можно сразу
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Маринованные огурцы – идеальная закуска на любой случай. И важно отметить, что готовить есть маринованные огурцы можно сразу, например, если приготовить их в пакете.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов в пакете, которые можно есть сразу.
Ингредиенты:
- огурцы-корнишоны 1 кг
- укроп небольшой пучок (2 ст.л.)
- зеленый лук небольшой пучок (2 ст.л.)
- растительное масло 2 ст.л.
- чеснок 6 небольших зубчиков
- горчица в зернах
- соль 1/2 ч.л.
- уксус 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. С огурцов срежьте все лишнее. Огурцы нарежьте на 4 части и переложите в пакет.
2. Зелень нарежьте и добавьте к огурцам. Еще добавим соль, уксус, масло, чеснок, горчицу в зернах. Плотно закрываем пакет, хорошо встряхиваем пару минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.
Есть можно сразу!
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