Хрустящие треугольники из лаваша с сыром: рецепт блюда для перекуса
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Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок, а также булочек. Еще лаваш может быть альтернативой хлебу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных и сытных конвертиков из лаваша.
Ингредиенты:
- Тортилья 4 шт.
- Яйцо 1 шт
- Сыр 100 г
- Ветчина или курица (по желанию)
- Чеснок, специи
Способ приготовления:
1. Смешать яйцо с тертым сыром.
2. Выложить начинку на тортилью, сложить треугольником.
3. Запечь в аэрогриле 10 минут при 180 °C до хрустящей корочки.
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