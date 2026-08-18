Хрустящие треугольники из лаваша с сыром: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
588
Треугольники из лаваша с грибами и сыром
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Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок, а также булочек. Еще лаваш может быть альтернативой хлебу.

Хрустящие треугольники из лаваша с сыром: рецепт блюда для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных и сытных конвертиков из лаваша. 

Ингредиенты:

  • Тортилья 4 шт.
  • Яйцо 1 шт
  • Сыр 100 г
  • Ветчина или курица (по желанию)
  • Чеснок, специи

Способ приготовления: 

1. Смешать яйцо с тертым сыром.

Сырная начинка

2. Выложить начинку на тортилью, сложить треугольником.

Приготовление блюда

3. Запечь в аэрогриле 10 минут при 180 °C до хрустящей корочки.

Готовое блюдо

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