Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок, а также булочек. Еще лаваш может быть альтернативой хлебу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных и сытных конвертиков из лаваша.

Ингредиенты:

Тортилья 4 шт.

Яйцо 1 шт

Сыр 100 г

Ветчина или курица (по желанию)

Чеснок, специи

Способ приготовления:

1. Смешать яйцо с тертым сыром.

2. Выложить начинку на тортилью, сложить треугольником.

3. Запечь в аэрогриле 10 минут при 180 °C до хрустящей корочки.

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