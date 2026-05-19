Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальной основой может быть лаваш. Приготовить из него можно вкусные трубочки, пиццу, пирог.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек с сыром, творогом и зеленью для перекуса.

Ингредиенты:

лаваш

сыр моцарелла

творог

специи

зелень

чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте творог, измельченную зелень, специи, перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте на сухой сковороде.

