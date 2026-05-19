Хрустящие трубочки из лаваша с сырной начинкой: делимся рецептом блюда для перекуса
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальной основой может быть лаваш. Приготовить из него можно вкусные трубочки, пиццу, пирог.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек с сыром, творогом и зеленью для перекуса.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр моцарелла
- творог
- специи
- зелень
- чеснок
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте творог, измельченную зелень, специи, перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте на сухой сковороде.
