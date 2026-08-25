Кабачки – абсолютно универсальные овощи для приготовления вкусного рагу, салатов, закусок. Еще из них можно сделать пироги, соусы, супы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего кабачкового пирога, который элементарно готовится.

Ингредиенты:

Холодное сливочное масло 100 г

Мука 200 г

Яйцо 1 шт. (небольшое или 1 желток)

Соль

Специи: сухой чеснок, копченая паприка или прованские травы

Ледяная вода 1 ст. л.

По желанию: семечки, мак, кунжут или что-то из этого 1-2 ст. л.

Для начинки:

Кабачок 2 шт.

Сливочный сыр 200 г

Яйца 2 шт.

Чеснок 2-3 зуб.

Любимые специи

Зелень

Соль

Способ приготовления:

1. Тесто: в муку добавляем холодное сливочное масло, щепотку соли и любимые специи. Затем воду и семена (если добавляете). Быстро замешиваем тесто, чтобы масло не успело нагреться. Убираем в холодильник в пленке для стабилизации. На полчаса. Затем раскатываем, выкладываем в форму, делаем проколы и ставим в морозилку на полчаса. После этого выкладываем сверху пергамент, засыпаем туда какой-нибудь груз (горох, кашу или специальные камешки) и выпекаем при 180 градусах 15 минут. Затем снимаем пергамент вместе с грузом и выпекаем ещё 5 минут. Далее даем остыть.

2. Подготовим кабачки: нарезаем тонкими ломтиками. С помощью терки или ножа. Можно сразу разделить пополам и нарезать. Посолим и оставим, чтобы пустили сок. Это обязательно. Иначе весь пирог потечет от влаги.

3. Для творожной начинки: смешайте творог, яйца, зелень, чеснок и специи, перемешайте до однородной массы.

4. В остывшую форму выкладываем начинку. Сверху выкладываем кабачки (их нужно обсушить от выделившейся влаги, а если клали много соли, то промыть). Кабачки выкладываем так, как больше нравится. Запекаем еще до 40 минут при 180С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: