Хрустящий кабачковый пирог: делимся лучшим рецептом домашнего блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
150
Рецепт сытного кабачкового пирога
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Кабачки – абсолютно универсальные овощи для приготовления вкусного рагу, салатов, закусок. Еще из них можно сделать пироги, соусы, супы.

Кабачковый пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего кабачкового пирога, который элементарно готовится. 

Ингредиенты: 

  • Холодное сливочное масло 100 г
  • Мука 200 г
  • Яйцо 1 шт. (небольшое или 1 желток)
  • Соль
  • Специи: сухой чеснок, копченая паприка или прованские травы
  • Ледяная вода 1 ст. л.
  • По желанию: семечки, мак, кунжут или что-то из этого 1-2 ст. л.

Для начинки:

  • Кабачок 2 шт.
  • Сливочный сыр 200 г
  • Яйца 2 шт. 
  • Чеснок 2-3 зуб.
  • Любимые специи
  • Зелень
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Тесто: в муку добавляем холодное сливочное масло, щепотку соли и любимые специи. Затем воду и семена (если добавляете). Быстро замешиваем тесто, чтобы масло не успело нагреться. Убираем в холодильник в пленке для стабилизации. На полчаса. Затем раскатываем, выкладываем в форму, делаем проколы и ставим в морозилку на полчаса. После этого выкладываем сверху пергамент, засыпаем туда какой-нибудь груз (горох, кашу или специальные камешки) и выпекаем при 180 градусах 15 минут. Затем снимаем пергамент вместе с грузом и выпекаем ещё 5 минут. Далее даем остыть.

Основа для теста

2. Подготовим кабачки: нарезаем тонкими ломтиками. С помощью терки или ножа. Можно сразу разделить пополам и нарезать. Посолим и оставим, чтобы пустили сок. Это обязательно. Иначе весь пирог потечет от влаги. 

Приготовление пирога

3. Для творожной начинки: смешайте творог, яйца, зелень, чеснок и специи, перемешайте до однородной массы. 

Творожная начинка

4. В остывшую форму выкладываем начинку. Сверху выкладываем кабачки (их нужно обсушить от выделившейся влаги, а если клали много соли, то промыть). Кабачки выкладываем так, как больше нравится. Запекаем еще до 40 минут при 180С.

Готовый пирог

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