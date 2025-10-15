Сало – очень сытный, вкусный и главное – полезный продукт, который может быть основой для намазок, а также бутербродов. Еще его практически всегда добавляют в фарш для котлет, чтобы они были сочными.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, со специями и зеленью.

Ингредиенты:

Сало 1.500 г

Соль, перец по вкусу

Укроп 1 пучок

Паприка 1п (12г)

Чеснок 5 зуб.

Способ приготовления:

1. Сало пропустите через мясорубку, разделите на три части.

2. В каждую добавьте специи, зелень, чеснок.

3. Сложите слоями намазку, поставьте в морозилку.

