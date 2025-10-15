Идеально к борщу: самая вкусная намазка из сала со специями и зеленью

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
567
Идеально к борщу: самая вкусная намазка из сала со специями и зеленью

Сало – очень сытный, вкусный и главное – полезный продукт, который может быть основой для намазок, а также бутербродов. Еще его практически всегда добавляют в фарш для котлет, чтобы они были сочными.

Видео дня
Идеально к борщу: самая вкусная намазка из сала со специями и зеленью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, со специями и зеленью. 

Идеально к борщу: самая вкусная намазка из сала со специями и зеленью

Ингредиенты: 

  • Сало 1.500 г
  • Соль, перец по вкусу
  • Укроп 1 пучок
  • Паприка 1п (12г)
  • Чеснок 5 зуб.

Способ приготовления: 

1. Сало пропустите через мясорубку, разделите на три части.

Идеально к борщу: самая вкусная намазка из сала со специями и зеленью

2. В каждую добавьте специи, зелень, чеснок.

Идеально к борщу: самая вкусная намазка из сала со специями и зеленью

3. Сложите слоями намазку, поставьте в морозилку. 

Идеально к борщу: самая вкусная намазка из сала со специями и зеленью

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты