Идеально к борщу: самая вкусная намазка из сала со специями и зеленью
Сало – очень сытный, вкусный и главное – полезный продукт, который может быть основой для намазок, а также бутербродов. Еще его практически всегда добавляют в фарш для котлет, чтобы они были сочными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, со специями и зеленью.
Ингредиенты:
- Сало 1.500 г
- Соль, перец по вкусу
- Укроп 1 пучок
- Паприка 1п (12г)
- Чеснок 5 зуб.
Способ приготовления:
1. Сало пропустите через мясорубку, разделите на три части.
2. В каждую добавьте специи, зелень, чеснок.
3. Сложите слоями намазку, поставьте в морозилку.
