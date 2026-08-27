Идеальный кляр для сочных отбивных: понадобится сметана и мука

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
237
Идеальный кляр для отбивных
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Куриные отбивные – идеальное блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными внутри, а снаружи хрустящими, кулинары советуют делать кляр из сметаны, муки и яиц. 

Как приготовить сочные отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих отбивных, в сметанном кляре. 

Ингредиенты: 

  • Куриное филе
  • Сметана 2 ст. л. (с горкой)
  • Соевый соус 1,5 ст. л.
  • Горчица 1 столовая ложка
  • Сухой чеснок 1 ч. л.
  • Соль, перец
  • Яйца 2 шт. 
  • Мука 2-3 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Филе режем вдоль, отбиваем. 

Мясо для отбивных

2. Смешиваем сметану, соевый соус, горчицу, чеснок, соль, перец, яйца до однородной массы.

Кляр для отбивных

3. Опускаем филе в этот маринад и оставляем мариноваться на 20-30 минут. Затем достаем филе, добавляем прямо в маринад муку, перемешиваем и получаем кляр. 

Сколько мариновать мясо

4. Окунаем филе в кляр и обжариваем до готовности.

Готовые отбивные

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