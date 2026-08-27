Идеальный кляр для сочных отбивных: понадобится сметана и мука

Куриные отбивные – идеальное блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными внутри, а снаружи хрустящими, кулинары советуют делать кляр из сметаны, муки и яиц.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих отбивных, в сметанном кляре.

Ингредиенты:

Куриное филе

Сметана 2 ст. л. (с горкой)

Соевый соус 1,5 ст. л.

Горчица 1 столовая ложка

Сухой чеснок 1 ч. л.

Соль, перец

Яйца 2 шт.

Мука 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Филе режем вдоль, отбиваем.

2. Смешиваем сметану, соевый соус, горчицу, чеснок, соль, перец, яйца до однородной массы.

3. Опускаем филе в этот маринад и оставляем мариноваться на 20-30 минут. Затем достаем филе, добавляем прямо в маринад муку, перемешиваем и получаем кляр.

4. Окунаем филе в кляр и обжариваем до готовности.

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