Идеальный кляр для сочных отбивных: понадобится сметана и мука
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Куриные отбивные – идеальное блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными внутри, а снаружи хрустящими, кулинары советуют делать кляр из сметаны, муки и яиц.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих отбивных, в сметанном кляре.
Ингредиенты:
- Куриное филе
- Сметана 2 ст. л. (с горкой)
- Соевый соус 1,5 ст. л.
- Горчица 1 столовая ложка
- Сухой чеснок 1 ч. л.
- Соль, перец
- Яйца 2 шт.
- Мука 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Филе режем вдоль, отбиваем.
2. Смешиваем сметану, соевый соус, горчицу, чеснок, соль, перец, яйца до однородной массы.
3. Опускаем филе в этот маринад и оставляем мариноваться на 20-30 минут. Затем достаем филе, добавляем прямо в маринад муку, перемешиваем и получаем кляр.
4. Окунаем филе в кляр и обжариваем до готовности.
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