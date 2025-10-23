Изысканная паста с грибами для ужина: очень вкусная идея, с которой справятся все
Очень вкусно сделать на ужин не просто макароны, а вкусную пасту с грибами. Сначала сделайте вкусный соус в духовке, а затем перемешайте с отваренными изделиями. Блюдо очень изысканное, но простое в приготовлении.
Идея приготовления пасты с запеченными грибами на ужин опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- паста (ваша любимая) – 300 г
- грибы (шампиньоны или лесные) – 400 г
- лук красный – 1 шт.
- чеснок – 1 шт.
- оливковое масло – 2 ст.л.
- тимьян (свежий или сухой) – 1 ч.л.
- крем-сыр – 200 г
- соль, перец – по вкусу
- вода из пасты – 50 мл.
Способ приготовления:
1. В форму выложить нарезанные грибы, лук полукольцами, разрезанный пополам чеснок и крем-сыр.
2. Полить оливковым маслом, посоли, поперчи, добавь тимьян и запекать при 200 °C примерно 30 минут, пока все не станет мягким и румяным.
3. Тем временем отвари пасту до состояния аль денте.
4. К запеченным грибам добавить воду из пасты и перемешать, чтобы образовался соус.
5. Выложить горячую пасту прямо в форму, хорошо смешать.
