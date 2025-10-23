Изысканная паста с грибами для ужина: очень вкусная идея, с которой справятся все

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
528
Изысканная паста с грибами для ужина: очень вкусная идея, с которой справятся все

Очень вкусно сделать на ужин не просто макароны, а вкусную пасту с грибами. Сначала сделайте вкусный соус в духовке, а затем перемешайте с отваренными изделиями. Блюдо очень изысканное, но простое в приготовлении.

Видео дня

Идея приготовления пасты с запеченными грибами на ужин опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Изысканная паста с грибами для ужина: очень вкусная идея, с которой справятся все

Ингредиенты:

  • паста (ваша любимая) – 300 г
  • грибы (шампиньоны или лесные) – 400 г
  • лук красный – 1 шт.
  • чеснок – 1 шт.
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • тимьян (свежий или сухой) – 1 ч.л.
  • крем-сыр – 200 г
  • соль, перец – по вкусу
  • вода из пасты – 50 мл.

Способ приготовления:

Изысканная паста с грибами для ужина: очень вкусная идея, с которой справятся все

1. В форму выложить нарезанные грибы, лук полукольцами, разрезанный пополам чеснок и крем-сыр.

Изысканная паста с грибами для ужина: очень вкусная идея, с которой справятся все

2. Полить оливковым маслом, посоли, поперчи, добавь тимьян и запекать при 200 °C примерно 30 минут, пока все не станет мягким и румяным.

Изысканная паста с грибами для ужина: очень вкусная идея, с которой справятся все

3. Тем временем отвари пасту до состояния аль денте.

4. К запеченным грибам добавить воду из пасты и перемешать, чтобы образовался соус.

Изысканная паста с грибами для ужина: очень вкусная идея, с которой справятся все

5. Выложить горячую пасту прямо в форму, хорошо смешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты