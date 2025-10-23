Очень вкусно сделать на ужин не просто макароны, а вкусную пасту с грибами. Сначала сделайте вкусный соус в духовке, а затем перемешайте с отваренными изделиями. Блюдо очень изысканное, но простое в приготовлении.

Идея приготовления пасты с запеченными грибами на ужин опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

паста (ваша любимая) – 300 г

грибы (шампиньоны или лесные) – 400 г

лук красный – 1 шт.

чеснок – 1 шт.

оливковое масло – 2 ст.л.

тимьян (свежий или сухой) – 1 ч.л.

крем-сыр – 200 г

соль, перец – по вкусу

вода из пасты – 50 мл.

Способ приготовления:

1. В форму выложить нарезанные грибы, лук полукольцами, разрезанный пополам чеснок и крем-сыр.

2. Полить оливковым маслом, посоли, поперчи, добавь тимьян и запекать при 200 °C примерно 30 минут, пока все не станет мягким и румяным.

3. Тем временем отвари пасту до состояния аль денте.

4. К запеченным грибам добавить воду из пасты и перемешать, чтобы образовался соус.

5. Выложить горячую пасту прямо в форму, хорошо смешать.

