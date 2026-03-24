Паста с креветками – блюдо, которое можно быстро приготовить на обед. Получится очень вкусно, если использовать морепродукты. Для сочности добавьте помидоры, а для пикантности – чеснок.

Идея приготовления вкусной пасты с креветками и томатами черри опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

200-250 г пасты

200 г креветок

150 г томатов черри

2-3 зубчика чеснока

30 г сливочного масла

150-200 мл. сливок (30-33%)

соль, перец

по желанию: пармезан

Способ приготовления:

1. Отварить пасту до состояния аль денте.

2. На сливочном масле обжарить чеснок до золотистости.

3. Добавить томаты черри, разрезанные пополам, и готовить несколько минут – они станут мягкими и сочными.

4. Добавить креветки и обжарить до готовности.

5. Влить сливки, затем специи и довести до легкого кипения.

6. В конце добавить саму пасту и потушить все вместе 5 минут, чтобы соус стал кремовым.

