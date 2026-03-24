Изысканная паста с креветками для сытного обеда: как приготовить
Паста с креветками – блюдо, которое можно быстро приготовить на обед. Получится очень вкусно, если использовать морепродукты. Для сочности добавьте помидоры, а для пикантности – чеснок.
Идея приготовления вкусной пасты с креветками и томатами черри опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- 200-250 г пасты
- 200 г креветок
- 150 г томатов черри
- 2-3 зубчика чеснока
- 30 г сливочного масла
- 150-200 мл. сливок (30-33%)
- соль, перец
- по желанию: пармезан
Способ приготовления:
1. Отварить пасту до состояния аль денте.
2. На сливочном масле обжарить чеснок до золотистости.
3. Добавить томаты черри, разрезанные пополам, и готовить несколько минут – они станут мягкими и сочными.
4. Добавить креветки и обжарить до готовности.
5. Влить сливки, затем специи и довести до легкого кипения.
6. В конце добавить саму пасту и потушить все вместе 5 минут, чтобы соус стал кремовым.
