Изысканная паста с митболами для обеда: приготовьте вкусное блюдо из простых продуктов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
615
Паста – блюдо, которое прекрасно подходит для обеда. Дополните макароны вкусным соусом с митболами и овощами. Получится не хуже, чем в ресторане.

Идея приготовления сытной пасты с фаршем и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

  • смесь овощная замороженная – 400 г
  • цветная капуста замороженная – 200 г
  • куриный фарш – 300 г
  • зелень – пучок
  • паста
  • сливки 10 % – 200 мл.
  • специи: соль, черный перец, сухой чеснок, копченая паприка
  • дополнительно: растительное масло, пармезан

Способ приготовления:

1. К куриному фаршу добавить мелко нарезанную зелень, соль, черный перец и сухой чеснок и перемешать лопаткой.

2. Сформировать шарики, сделать это влажными руками – так удобнее

3. На разогретой сковородке с добавлением растительного масла обжарить митболы до румяной корочки.

4. Добавить замороженную овощную смесь и цветную капусту.

5. Влить сливки, добавить соль и копченую паприку.

6. Готовить под закрытой крышкой 10 минут на слабом огне.

7. Тем временем отварить пасту до готовности.

8. Соединить пасту с соусом и тщательно перемешать, при необходимости добавить черпак воды, которая осталась после варки пасты.

