Изысканная паста с митболами для обеда: приготовьте вкусное блюдо из простых продуктов
Паста – блюдо, которое прекрасно подходит для обеда. Дополните макароны вкусным соусом с митболами и овощами. Получится не хуже, чем в ресторане.
Идея приготовления сытной пасты с фаршем и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- смесь овощная замороженная – 400 г
- цветная капуста замороженная – 200 г
- куриный фарш – 300 г
- зелень – пучок
- паста
- сливки 10 % – 200 мл.
- специи: соль, черный перец, сухой чеснок, копченая паприка
- дополнительно: растительное масло, пармезан
Способ приготовления:
1. К куриному фаршу добавить мелко нарезанную зелень, соль, черный перец и сухой чеснок и перемешать лопаткой.
2. Сформировать шарики, сделать это влажными руками – так удобнее
3. На разогретой сковородке с добавлением растительного масла обжарить митболы до румяной корочки.
4. Добавить замороженную овощную смесь и цветную капусту.
5. Влить сливки, добавить соль и копченую паприку.
6. Готовить под закрытой крышкой 10 минут на слабом огне.
7. Тем временем отварить пасту до готовности.
8. Соединить пасту с соусом и тщательно перемешать, при необходимости добавить черпак воды, которая осталась после варки пасты.
