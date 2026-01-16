Паста – блюдо, которое прекрасно подходит для обеда. Дополните макароны вкусным соусом с митболами и овощами. Получится не хуже, чем в ресторане.

Идея приготовления сытной пасты с фаршем и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

смесь овощная замороженная – 400 г

цветная капуста замороженная – 200 г

куриный фарш – 300 г

зелень – пучок

паста

сливки 10 % – 200 мл.

специи: соль, черный перец, сухой чеснок, копченая паприка

дополнительно: растительное масло, пармезан

Способ приготовления:

1. К куриному фаршу добавить мелко нарезанную зелень, соль, черный перец и сухой чеснок и перемешать лопаткой.

2. Сформировать шарики, сделать это влажными руками – так удобнее

3. На разогретой сковородке с добавлением растительного масла обжарить митболы до румяной корочки.

4. Добавить замороженную овощную смесь и цветную капусту.

5. Влить сливки, добавить соль и копченую паприку.

6. Готовить под закрытой крышкой 10 минут на слабом огне.

7. Тем временем отварить пасту до готовности.

8. Соединить пасту с соусом и тщательно перемешать, при необходимости добавить черпак воды, которая осталась после варки пасты.

