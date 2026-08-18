Кабачковые оладьи по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
210
Рецепт оладок
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Кабачковые оладьи – одно из самых вкусных, сытных и быстрых в приготовлении блюд из кабачка. Для того, чтобы оладьи не распадались, обязательно отожмите лишнюю жидкость из кабачков.

Кабачковые оладьи

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных кабачковых оладий, с тертым сыром.

Ингредиенты:

  • кабачок
  • сыр твердый
  • специи
  • мука
  • яйца

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите, добавьте тертый сыр, специи, муку, перемешайте.

Ингредиенты для основы

Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной!

Готовые оладьи

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