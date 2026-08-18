Кабачковые оладьи – одно из самых вкусных, сытных и быстрых в приготовлении блюд из кабачка. Для того, чтобы оладьи не распадались, обязательно отожмите лишнюю жидкость из кабачков.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных кабачковых оладий, с тертым сыром.

Ингредиенты:

кабачок

сыр твердый

специи

мука

яйца

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите, добавьте тертый сыр, специи, муку, перемешайте.

Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной!

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