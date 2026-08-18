Кабачковые оладьи по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
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Кабачковые оладьи – одно из самых вкусных, сытных и быстрых в приготовлении блюд из кабачка. Для того, чтобы оладьи не распадались, обязательно отожмите лишнюю жидкость из кабачков.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных кабачковых оладий, с тертым сыром.
Ингредиенты:
- кабачок
- сыр твердый
- специи
- мука
- яйца
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите, добавьте тертый сыр, специи, муку, перемешайте.
Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной!
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