Духовка – одна из тех вещей на кухне, которая загрязняется особенно быстро. Капли жира, брызги от соусов, пригоревшие остатки блюд – все это оседает на стенках и дверце. И если не чистить ее регулярно, вернуть блеск становится настоящим испытанием. Обычные средства часто не дают желаемого результата, а чрезмерная химия может повредить поверхность. Но существует проверенный способ, который поможет отмыть даже сильно загрязненную духовку без лишних усилий.

Режакция FoodOboz расскажет как за час превратить старую духовку в почти новую. Секрет заключается не в дорогих средствах, а в правильном подходе и использовании доступных инструментов.

Для очистки понадобится:

универсальный обезжириватель или спрей для духовки

тонкие лезвия в скребке (как для стекла)

ультратонкая стальная вата

Что нужно сделать:

1. Сначала включите духовку и слегка нагрейте ее примерно до 60 °C.

2. Распылите обезжириватель на внутренние поверхности и оставьте на 15 минут.

3. Используйте скребок с лезвиями и стальную вату, чтобы осторожно убрать нагар и жир.

4. Если дверца духовки съемная – ее удобно почистить отдельно.

5. По возможности стоит также разобрать заднюю стенку и вентилятор, где скапливается больше всего грязи.

Важный нюанс

Не стоит тереть нагревательные элементы. Если на них накопился жир, достаточно включить духовку на минимальный режим и дождаться, пока он сгорит. После остывания можно протереть поверхность влажной тряпкой.

