Каждый год 25 октября отмечается Всемирный день пасты. Это одно из самых популярных основных блюд, ценители которого найдутся в каждой стране.

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Для того чтобы паста получилась действительно вкусной, важно не только правильно подбирать добавки к макаронам, но и уметь их приготовить. Именно от этого, на первый взгляд, небольшого шага зависит вкус всего блюда. Как приготовить макароны, чтобы они получились идеальными, Mirror рассказала Роберта д'Элиа, ведущая шеф-повар Pasta Evangelists.

Для приготовления макарон поверхность стола должна быть идеально чистой и присыпанной мукой. Для идеальной структуры изделия следует смешать муку тончайшего сорта с манной крупой. Получившееся тесто в результате добавления всех ингредиентов нужно замешивать минимум 10 минут. В это время составляющие смогут объединиться и создать сплошную структуру. После замешивания теста, ему обязательно следует дать отдых минимум на 30 минут.

За это время оно стабилизируется и структура станет еще более однородной. Макароны лучше употреблять сразу после приготовления. Но можно высушить и оставить до следующего раза, хотя это немного изменит их вкусовые свойства. Также свежие макароны можно держать в холодильнике в течение двух дней в герметичной упаковке.

Для длительного хранения макарон, приготовленных на дому, следует выбрать метод заморозки. Этот способ намного лучше сушки, ведь он способен сохранить структуру и максимальное количество вкуса изделия.

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