Как красиво покрасить пасхальные яйца луковой шелухой: делимся точной технологией
Если вы хотите быстро, красиво и без химии покрасить пасхальные яйца, идеальным вариантом будет луковая шелуха, а также куркума, фиолетовая капуста, чай каркаде.
Редакция FoodOboz делится быстрой технологией покраски пасхальных яиц простой луковой шелухой.
Ингредиенты:
- луковая шелуха
- вода – 1 л
- яйца
Способ приготовления:
1. Залейте шелуху водой, доведите до кипения и варите 20-30 минут.
2. Опустите яйца и варите 5 минут.
3. Чтобы цвет был максимально глубоким, дайте отвару настояться несколько часов или даже всю ночь. Если спешите, можно варить яйца сразу с шелухой.
