Если вы хотите быстро, красиво и без химии покрасить пасхальные яйца, идеальным вариантом будет луковая шелуха, а также куркума, фиолетовая капуста, чай каркаде.

Редакция FoodOboz делится быстрой технологией покраски пасхальных яиц простой луковой шелухой.

Ингредиенты:

луковая шелуха

вода – 1 л

яйца

Способ приготовления:

1. Залейте шелуху водой, доведите до кипения и варите 20-30 минут.

2. Опустите яйца и варите 5 минут.

3. Чтобы цвет был максимально глубоким, дайте отвару настояться несколько часов или даже всю ночь. Если спешите, можно варить яйца сразу с шелухой.

