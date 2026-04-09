Как красиво покрасить пасхальные яйца луковой шелухой: делимся точной технологией

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
126
Если вы хотите быстро, красиво и без химии покрасить пасхальные яйца, идеальным вариантом будет луковая шелуха, а также куркума, фиолетовая капуста, чай каркаде.

Редакция FoodOboz делится быстрой технологией покраски пасхальных яиц простой луковой шелухой. 

Ингредиенты:

  • луковая шелуха
  • вода – 1 л
  • яйца

Способ приготовления: 

1. Залейте шелуху водой, доведите до кипения и варите 20-30 минут.

2. Опустите яйца и варите 5 минут. 

3. Чтобы цвет был максимально глубоким, дайте отвару настояться несколько часов или даже всю ночь. Если спешите, можно варить яйца сразу с шелухой.

