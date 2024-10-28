Как лучше заморозить кукурузу, чтобы она была вкусной зимой: несколько вариантов
В морозильной камере каждой хозяйки должна храниться кукуруза. Ее можно использовать для приготовления разнообразных первых блюд, а также добавлять к основным. Она вкусная и питательная, а еще очень красиво смотрится в тарелке.
Как правильно заморозить кукурузу, чтобы лакомиться ею зимой, в Instagram рассказала фудблогер с ником ksy.gapin. Она показала два способа, которые точно пригодятся любой хозяйке.
Вариант 1
1.Кочан кукурузы освобождаем от всего лишнего.
2. Разрезаем на 2 или более частей.
3. Складываем в герметичные пакеты, и с помощью соломинки вытаскиваем лишний воздух.
4. Отправляем в морозилку.
Вариант 2
1. Кукурузу отвариваем.
2. Зерна обрезаем ножом.
3. Составляем в герметичный пакет.
4. Отправляем в морозильную камеру.
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