Как лучше заморозить кукурузу, чтобы она была вкусной зимой: несколько вариантов

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как лучше заморозить кукурузу, чтобы она была вкусной зимой: несколько вариантов

В морозильной камере каждой хозяйки должна храниться кукуруза. Ее можно использовать для приготовления разнообразных первых блюд, а также добавлять к основным. Она вкусная и питательная, а еще очень красиво смотрится в тарелке.

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Как правильно заморозить кукурузу, чтобы лакомиться ею зимой, в Instagram рассказала фудблогер с ником ksy.gapin. Она показала два способа, которые точно пригодятся любой хозяйке.

Как лучше заморозить кукурузу, чтобы она была вкусной зимой: несколько вариантов

Вариант 1

Как лучше заморозить кукурузу, чтобы она была вкусной зимой: несколько вариантов

1.Кочан кукурузы освобождаем от всего лишнего.

2. Разрезаем на 2 или более частей.

3. Складываем в герметичные пакеты, и с помощью соломинки вытаскиваем лишний воздух.

4. Отправляем в морозилку.

Вариант 2

Как лучше заморозить кукурузу, чтобы она была вкусной зимой: несколько вариантов

1. Кукурузу отвариваем.

2. Зерна обрезаем ножом.

3. Составляем в герметичный пакет.

4. Отправляем в морозильную камеру.

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