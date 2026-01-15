Как наточить тупую терку фольгой за 1 секунду: рассказываем, как это правильно делать

Как наточить терку

Один из самых популярных кухонных гаджетов – терка. Очень часто она быстро тупиться, особенно – если использовать ее каждый день и тереть жесткие овощи, например такие, как сырая свеклы, капуста.

Редакция FoodOboz рассказывает, как и чем очень быстро наточить тупую кухонную терку за считанные минуты фольгой. 

Фольга 

Все, что вам нужно сделать, это взять алюминиевую фольгу и провести ею по краям. Этот метод поможет не только наточить терку, но еще и очистить ее от мелких загрязнений. 

