Чай каркаде – не только вкусный и полезный напиток, но еще и отличный натуральный краситель для яиц. Они дает оттенки от нежно-голубого до темно-синего, фиолетового или даже почти черного с "мраморным" эффектом.

Как покрасить яйца чаем каркаде

1. Промойте белые яйца и оставьте их при комнатной температуре.

2. В кастрюлю насыпьте 40-50 г чая каркаде, залейте 0.5-1 л воды, добавьте 1 ст. л. уксуса (для яркости) и 1 ст. л. соли (чтобы яйца не треснули). Доведите до кипения, осторожно опустите яйца. Варите на среднем огне 10-15 минут.

3. Снимите с огня. Для светло-синего цвета оставьте яйца на 30-60 минут, для темно-фиолетового — на 2-4 часа (или на ночь в холодильнике).

4. Аккуратно достаньте яйца, промокните бумажным полотенцем и дайте полностью высохнуть (цвет станет ярче). Смажьте маслом для блеска.

