Как покрасить пасхальные яйца куркумой: делимся технологией
Пасхальные яйца можно красить абсолютно природными и безопасными красителями, например, шелухой лука, а также куркумой, чаем каркаде.
Кулинар поделилась в Instagram технологией приготовления пасхальных яиц, и как правильно покрасить яйца куркумой.
Ингредиенты:
1 л воды + 1 ст.л. куркумы + 2 ст.л. каркаде
Способ приготовления:
1. Варим яйца 15 минут от закипания и оставляем на 2-3 часа, не более, потому что яйца станут болотного цвета.
