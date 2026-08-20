Шакшука – идеальное блюдо для вкусного и сытного завтрака. Для яркого вкуса добавьте помидор, лук, специи и зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной шакшуки, которая готовится 5 минут.

Ингредиенты:

томаты 3-4 шт.

4 яйца

перец

лук

масло для жарки

приправа-топинг

кинза

соль

Способ приготовления:

1. Помидоры без кожуры обжарьте, добавьте перец и лук.

2. Сверху разбейте яйца, посыпьте специями и готовьте под крышкой.

Подавайте с зеленью!

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