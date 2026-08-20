Как правильно готовить настоящую шакшуку: делимся лучшим рецептом блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Рецепт шакшуки с помидорами и перцем
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Шакшука – идеальное блюдо для вкусного и сытного завтрака. Для яркого вкуса добавьте помидор, лук, специи и зелень.

Как приготовить вкусную шакшуку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной шакшуки, которая готовится 5 минут. 

Ингредиенты:

  • томаты 3-4 шт.
  • 4 яйца
  • перец
  • лук
  • масло для жарки
  • приправа-топинг
  • кинза
  • соль

Способ приготовления: 

1. Помидоры без кожуры обжарьте, добавьте перец и лук.

Овощи для блюда

2. Сверху разбейте яйца, посыпьте специями и готовьте под крышкой.

Яйца для шакшуки

Подавайте с зеленью!

Готовое блюдо

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