Как правильно готовить настоящую шакшуку: делимся лучшим рецептом блюда для завтрака
1 минута
1,2 т.
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Шакшука – идеальное блюдо для вкусного и сытного завтрака. Для яркого вкуса добавьте помидор, лук, специи и зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной шакшуки, которая готовится 5 минут.
Ингредиенты:
- томаты 3-4 шт.
- 4 яйца
- перец
- лук
- масло для жарки
- приправа-топинг
- кинза
- соль
Способ приготовления:
1. Помидоры без кожуры обжарьте, добавьте перец и лук.
2. Сверху разбейте яйца, посыпьте специями и готовьте под крышкой.
Подавайте с зеленью!
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