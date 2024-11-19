Сухарики для салатов

Как правильно приготовить сухарики из хлеба для салатов: делимся точным рецептом
Сухарики очень часто добавляют в салаты и лучше всего их готовить дома из свежего хлеба. Для яркого вкуса к ним можно добавить специи, масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных домашних сухариков, которые готовятся в духовке.
Ингредиенты:
- 3 ст.л. масла
- щепотку соли
- любимые специи (паприка, орегано, перец или что-то особенное)
- масло
- хлеб
Способ приготовления:
1. Порежьте хлеб кубиком, подсушите в духовке.
2. Достаем подсушенный хлеб из духовки и перекладываем в большую миску. Заливаем приготовленной заправкой из масла и специй и хорошо перемешиваем. Чтобы аромат точно вошел в каждый кусочек, дополнительно перемешиваем сухарики в миске, где остался соус.
3. Выкладываем сухарики обратно на противень, равномерно распределяем и запекаем еще 15 минут при 170°C. Время от времени проверяйте, чтобы они не подгорели.
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