Сухарики для салатов

Сухарики очень часто добавляют в салаты и лучше всего их готовить дома из свежего хлеба. Для яркого вкуса к ним можно добавить специи, масло.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных домашних сухариков, которые готовятся в духовке.

Ингредиенты:

3 ст.л. масла

щепотку соли

любимые специи (паприка, орегано, перец или что-то особенное)

масло

хлеб

Способ приготовления:

1. Порежьте хлеб кубиком, подсушите в духовке.

2. Достаем подсушенный хлеб из духовки и перекладываем в большую миску. Заливаем приготовленной заправкой из масла и специй и хорошо перемешиваем. Чтобы аромат точно вошел в каждый кусочек, дополнительно перемешиваем сухарики в миске, где остался соус.

3. Выкладываем сухарики обратно на противень, равномерно распределяем и запекаем еще 15 минут при 170°C. Время от времени проверяйте, чтобы они не подгорели.

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