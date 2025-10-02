Как правильно раскладывать продукты в холодильнике, чтобы ничего не портилось: высота полки имеет значение
Правильное расположение продуктов в холодильнике помогает сохранить их свежими дольше. Температура на разных полках отличается, поэтому важно знать, где держать молоко, мясо или овощи. Если сложить продукты в соответствующих зонах, они не будут портиться раньше времени и сохранят свой вкус.
О том. как правильно раскладывать продукты в холодильнике, соответственно высоте полок, рассказала блогер Диана Гологовец (diana gologovets) на своей странице в Instagram.
Как раскладывать продукты в холодильнике
Верхняя полка
Это самое теплое место. Здесь стоит держать готовые блюда, остатки еды, молочные продукты с небольшим сроком хранения.
Средняя полка
Оптимальна для яиц, колбасы, нарезки, твердого сыра и других продуктов ежедневного потребления.
Нижняя полка
Самое холодное место. Именно сюда следует ставить мясо, рыбу и фарш, чтобы они дольше оставались свежими.
Ящики внизу
Они предназначены для овощей и фруктов. Важно хранить их отдельно, ведь фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание и порчу овощей.
Дверца
Это самая теплая зона холодильника. Здесь стоит хранить напитки, соки, соусы и продукты, которые не требуют строгого температурного режима.
Правильное размещение продуктов позволяет не только избежать лишних потерь, но и значительно упрощает приготовление ежедневных блюд. Организованный холодильник поможет всегда иметь под рукой свежие и качественные ингредиенты для вашего меню.
