Правильное расположение продуктов в холодильнике помогает сохранить их свежими дольше. Температура на разных полках отличается, поэтому важно знать, где держать молоко, мясо или овощи. Если сложить продукты в соответствующих зонах, они не будут портиться раньше времени и сохранят свой вкус.

Видео дня

О том. как правильно раскладывать продукты в холодильнике, соответственно высоте полок, рассказала блогер Диана Гологовец (diana gologovets) на своей странице в Instagram.

Как раскладывать продукты в холодильнике

Верхняя полка

Это самое теплое место. Здесь стоит держать готовые блюда, остатки еды, молочные продукты с небольшим сроком хранения.

Средняя полка

Оптимальна для яиц, колбасы, нарезки, твердого сыра и других продуктов ежедневного потребления.

Нижняя полка

Самое холодное место. Именно сюда следует ставить мясо, рыбу и фарш, чтобы они дольше оставались свежими.

Ящики внизу

Они предназначены для овощей и фруктов. Важно хранить их отдельно, ведь фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание и порчу овощей.

Дверца

Это самая теплая зона холодильника. Здесь стоит хранить напитки, соки, соусы и продукты, которые не требуют строгого температурного режима.

Правильное размещение продуктов позволяет не только избежать лишних потерь, но и значительно упрощает приготовление ежедневных блюд. Организованный холодильник поможет всегда иметь под рукой свежие и качественные ингредиенты для вашего меню.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как правильно мыть посуду из нержавеющей стали