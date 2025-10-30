Размораживание холодильника – привычное, но часто отложенное дело. Однако от него напрямую зависит, насколько эффективно будет работать техника, сколько электроэнергии она будет потреблять и как долго будут храниться продукты. Если вовремя не удалять лед из морозильной камеры, холодильник может терять мощность охлаждения, а продукты – быстрее портиться. Чтобы этого избежать, следует знать несколько простых, но важных правил.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно разморозить холодильник, чтобы техника работала исправно, а продукты не портились.

Почему холодильник нужно размораживать

Лед, который появляется внутри морозилки или на стенках, действует как изоляция – он мешает воздуху равномерно циркулировать. Из-за этого прибор вынужден работать с большей нагрузкой, потребляет больше электроэнергии и быстрее изнашивается.

Разморозка необходима, прежде всего, для моделей без автоматической системы оттаивания. В таких холодильниках иней накапливается постепенно, образуя толстый слой льда. Если его не убрать, техника не сможет поддерживать нужную температуру.

Даже в современных моделях с функцией frost-free иногда стоит провести ручное размораживание – например, если уплотнение дверцы неплотно прилегает или внутрь попадает слишком много влаги.

Когда лучше проводить размораживание

Обычно холодильники советуют размораживать 1-2 раза в год, или чаще – если вы замечаете слой льда толщиной более 5 мм. Удобнее всего это делать в прохладное время года, когда продукты можно временно оставить в прохладном месте или на балконе.

Если же в камере уже накопился значительный слой льда, не откладывайте – проведите процедуру внепланово. Это сохранит работу компрессора и поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Как правильно разморозить холодильник

Перед началом размораживания нужно выключить прибор из розетки и убрать все продукты. Затем откройте дверцу и оставьте холодильник "оттаивать". В зависимости от количества льда, процесс может длиться от 30 минут до нескольких часов.

Чтобы ускорить процесс, можно поставить внутрь миску с горячей (но не кипящей) водой и закрыть дверцу на 10-15 минут. Тепло поможет быстрее растопить лед. Важно не использовать ножи или металлические предметы – они могут повредить стенки или испаритель.

Заранее подготовьте сухие полотенца или тряпки, чтобы собрать воду, а также пластиковую лопатку, которой можно осторожно снять большие куски льда. После полного оттаивания внутренность холодильника нужно протереть насухо и оставить дверцу открытой на несколько минут, чтобы испарилась лишняя влага.

Полезные советы, чтобы размораживать реже

Регулярно проверяйте уплотнения на дверце: если они неплотные, внутрь попадает влага и образуется лед.

Не держите дверцу открытой слишком долго – теплый воздух ускоряет обледенение.

Следите за температурными настройками: слишком низкая температура может способствовать образованию льда.

Раз в несколько месяцев очищайте дренажное отверстие, чтобы талой воде было куда стекать.

Если холодильник не используется длительное время, его стоит разморозить и оставить дверцу приоткрытой, чтобы избежать появления конденсата и неприятного запаха.

